Rentner(73) um 1.000 Euro beraubt

Bozen – Eine 29-jährige Frau, der zur Last gelegt wird, einen 73-jährigen Rentner beraubt zu haben, wurde von den Carabinieri von Bozen auf freiem Fuß angezeigt.

Nachdem er am Freitagmorgen im Zentrum von Bozen 1.000 Euro an einem Geldautomaten abgehoben hatte, wurde der 73-Jährige von einer Frau um eine Mitfahrgelegenheit in seinem Auto gebeten. Der Rentner willigte ein. Während der Fahrt bemerkte der Mann, dass die Frau ihn ausgeraubt hatte. Daraufhin stoppte er in der Bozner Turinstraße sein Fahrzeug. Im selben Moment ergriff die Frau die Flucht. Der Mann stieg aus dem Auto aus, um sie zu verfolgen, aber sie schubste ihn weg. Zwei Passanten beobachteten die Szene. Lobenswerterweise sahen sie nicht tatenlos zu, sondern liefen der mutmaßlichen Kriminellen nach und holten sie ein.

In die Enge getrieben händigte die Frau den Umschlag mit dem Geld ihren Verfolgern aus. Leider war es der Frau wahrscheinlich gelungen, einige Geldscheine aus dem Umschlag zu entwenden, sodass der Mann darin nur mehr 850 Euro vorfand.

Die beiden Zeugen verständigten die Carabinieri, die anhand ihrer Beschreibung die Kriminelle sofort als „alte Bekannte“ identifizierten. Die Suche nach der inzwischen geflüchteten Frau blieb bedauerlicherweise ergebnislos. Die Frau, eine 29-jährige Boznerin, die der Polizei bereits bekannt war, wurde bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.