Reschensee: Motorrad prallt gegen Lkw

Reschen – In der Örtlichkeit Froj am Reschensee ist es am Pfingstmontag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 11.00 Uhr prallte ein Motorrad gegen einen Lkw. Dabei kam die Person auf dem Zweirad ums Leben.

Das Weiße Kreuz und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 3 konnten nichts mehr für sie tun.

Ebenso im Einsatz war die örtliche Feuerwehr. Die Carabinieri führten die Unfallerhebungen durch.