Von: mk

Bruneck – Die Felssicherungsarbeiten in der Rienzschlucht sind abgeschlossen und der Radweg kann ab Samstag, 13. September wieder geöffnet werden.

Die Bezirksgemeinschaft Pustertal bedankt sich bei allen Beteiligten für die schnelle und kompetente Abwicklung. Präsident Robert Alexander Steger sagt: „Dass die Felssicherungsarbeiten so schnell durchgeführt werden konnten, ist nicht nur der Firma Naurock GmbH aus Comelico Superiore und dem Geologen und Bauleiter Michael Jesacher aus Bruneck zu verdanken, sondern vor allem unseren Mitarbeitenden im Technischen Dienst, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Ebenso ist es ein Verdienst aller beteiligter Ämter, welche vorbildlich zusammengearbeitet haben, um die Arbeiten und die dafür notwendige Finanzierung zu organisieren“. Ein großer Dank geht auch an den Grundbesitzer Georg Scherer, über dessen Grund die Umleitung des Radweges eingerichtet werden konnte und an die Firma Jai für die zügige Einrichtung der Umleitung.

Am 7. Juli kam es in der Rienzschlucht zu einem Felssturz größeren Ausmaßes, welcher die Sperre des übergemeindlichen Radweges im Abschnitt Bruneck/Percha und eine großräumige Umleitung notwendig machte. Die Felssicherungsarbeiten – insbesondere die Hangsprengungen – zeigten, wie gefährlich die Situation in der Rienzschlucht war, und wie groß das Risiko weiterer Steinschläge gewesen wäre.

Nun ist der Hang wieder gesichert, die Umleitung entfernt und die Rienzschlucht wieder offen.