Aktuelle Seite: Home > Chronik > Riesernock: Mann stirbt unter Lawine
Tödliches Bergunglück im Ahrntal

Riesernock: Mann stirbt unter Lawine

Montag, 29. Dezember 2025 | 19:54 Uhr
bergunfall friedhof kreuz kerze trauer sym
fotolia.de/Chlorophylle
Von: ka

Rein in Taufers – Der 2.937 Meter hohe Riesernock in der Rieserfernergruppe im Ahrntal war am Montag Schauplatz eines tödlichen Lawinenunglücks.

Ersten Informationen zufolge war ein Ehepaar auf dem Hardegenweg in rund 2.500 Metern Höhe auf dem Rückweg von einer Bergtour, als es gegen 17.00 Uhr von einer Lawine überrascht wurde. Während die Frau unverletzt blieb, wurde ihr Mann von den Schneemassen erfasst und 200 bis 300 Meter mitgerissen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er konnte von den Bergrettern nur noch tot geborgen werden.

Die Identität des Toten ist noch nicht bekannt. Im Einsatz standen die Bergrettung Ahrntal, die Notarzthubschrauber Pelikan 2 und Aiut Alpin Dolomites, die Freiwillige Feuerwehr Rein in Taufers, die Carabinieri, die Finanzpolizei und die Notfallseelsorge.

 

 

 

 

Bezirk: Pustertal

© 2025 First Avenue GmbH
 