Von: First Avenue

Das Kronplatz Ski & Music Festival 2026 verbindet Wintersport und Musik zu einem einzigartigen Erlebnis in den Dolomiten.

Vom 19. bis 22. Februar 2026 steht bei der DJ Edition elektronische Musik im Mittelpunkt. 22 Top-DJs aus ganz Europa, darunter Andrea Viani, AZB, Bärtaub, Miamy Weiß und Nils Ohrmann, sorgen für beste Stimmung auf und neben der Piste. Modernste Sounds begleiten die Gäste vom ersten Schwung bis zur letzten Abfahrt.

Vom 05. bis 08. März 2026 folgt die Band Edition, bei der sich der Kronplatz in eine internationale Live-Bühne verwandelt. Bands aus Südamerika, Australien, Kanada, Österreich, Deutschland und Italien treten in 13 Hütten direkt an den Pisten auf und schaffen eine besondere Verbindung aus Skifahren, Hüttenflair und Live-Musik.

Weitere Informationen zum Event: www.kronplatzevents.com