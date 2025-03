Schlägerei auf Skihütte: Nervenaufreibender Einsatz der Carabinieri

Vier Polen in Innichen angezeigt

Von: mk

Innichen – Im Skigebiet Haunold in Innichen war die Pisteneinheit der Carabinieri am Donnerstag gefordert. In der Haunold-Hütte fand eine heftige Schlägerei zwischen vier polnischen Staatsbürgern statt.

Dank des raschen Einschreitens der Ordnungshüter konnte die Situation umgehend unter Kontrolle gebracht werden: Die Streithähne wurden voneinander getrennt.

Die Beteiligten, die sich in offensichtlich trunkenem Zustand befanden, hatten sich zwischen den Tischen auf der Terrasse der Skihütte geprügelt, was bei den übrigen Gästen, die anwesend waren, Beunruhigung verursachte.

Einer der vier beteiligten Männer musste aufgrund von Verletzungen im Gesicht von Sanitätern des Weißen Kreuzes medizinisch versorgt werden. Anschließend wurde er für weitere Untersuchungen ins Innichner Krankenhaus gebracht.

Wegen der Schlägerei kassierten die vier Polen eine Anzeige.