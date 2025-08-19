Aktuelle Seite: Home > Italien > Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Hund von Bärin mit Jungen in Tione verletzt

Brenzliger Zwischenfall im Trentino

Dienstag, 19. August 2025 | 10:00 Uhr
Braunbär aggressiv
Von: luk

Tione – Zu einem brenzligen Zwischenfall ist es kürzlich im Trentino gekommen: Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es oberhalb der Malga Cengledino bei Tione zu einer unerwarteten Begegnung zwischen einem Hund und einer Bärin mit zwei Jungtieren.

Der Vierbeiner, der sich frei im zugelassenen Ausbildungsgebiet des Jagdreviers bewegte, verschwand in ein Gebüsch und stieß dort auf eine Bärenfamilie. Die Mutter verteidigte instinktiv ihre Kleinen und verletzte dabei den Hund.

Glück im Unglück: Der Besitzer selbst wurde nicht angegriffen und kam mit dem Schrecken davon. Der Forstdienst des Trentino hat den Vorfall aufgenommen und die Lage geprüft.

In Gebieten mit Bären ist bekanntermaßen besondere Vorsicht geboten. Hunde sollten möglichst an der Leine geführt werden, um ungewollte Begegnungen mit Wildtieren zu vermeiden. Wer in der Natur unterwegs ist, sollte zudem Lärm machen, auf den Wegen bleiben und Bärenfamilien nie zu nahe kommen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

