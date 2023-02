Schneefall am Alpenhauptkamm – frühlingshaft im Süden Südtirols

Bozen – Südtirol ist heute wettertechnisch gesehen zweigeteilt. Am Alpenhauptkamm im Norden schneit es den ganzen Tag, während es im Süden beinahe frühlingshaft wird, mit zweistelligen Temperaturen.

Ab heute große Unterschiede zwischen Norden und Süden Südtirols. Am Alpenhauptkamm schneit es den ganzen Tag, Schwerpunkt rund ums Ahrntal und deshalb steigt hier die Lawinengefahr am Nachmittag auf „groß – Stufe 4“. Fast frühlingshaft dagegen im Etschtal mit bis zu 13 Grad. pic.twitter.com/XZSr6xoYtQ

Landesmeteorologe Dieter Peterlin zeigt mit aktuellen Bildern, dass es in den Ahrntaler Bergen bereits bis zu 20 Zentimeter Schnee gab und es soll ohne Unterbrechung für den Rest des Tages weiterschneien. Gegen Abend können die Niederschläge in abgeschwächter Form auch etwas weiter nach Süden übergreifen, etwa ins Pustertal. Sonst bleibt es trocken und föhnig.

Bis jetzt sind in Rein in Taufers schon 20 cm und in Kasern 15 cm Schnee gefallen und hier schneit es den ganzen Tag ohne Unterbrechung weiter. pic.twitter.com/NqmQ7nhSGp

