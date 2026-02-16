Schneekettenpflicht nach erneutem Wintereinbruch

Von: idr

Wien – Der Winter ist am Montag mit voller Wucht zurückgekehrt und hat von Vorarlberg bis Niederösterreich für ein Verkehrschaos gesorgt. Auf zahlreichen Verbindungen blieben Fahrzeuge stecken, der ÖAMTC warnt vor Glatteis und massiven Verzögerungen.

Besonders dramatisch war die Lage am Montagmorgen auf der Fernpassstraße: Die B179 musste gegen halb acht Uhr zwischen dem Fernpass und Lermoos komplett gesperrt werden, weil mehrere Fahrzeuge hängengeblieben waren. Auch auf der Arlberg Schnellstraße S16 kam es zu erheblichen Behinderungen durch liegengebliebene Autos.

In mehreren Bundesländern herrscht mittlerweile Schneekettenpflicht. In Vorarlberg und Tirol müssen Autofahrer auf etlichen Passstraßen Ketten aufziehen. In Salzburg gilt die Kettenpflicht auf der Hochkönigstraße B164 über den Dientner Sattel, in Niederösterreich auf der B21 über den Ochsattel.

„Derzeit werden die Meldungen mehr. Die Situation dürfte sich im Laufe des Vormittags noch verschärfen“, warnte eine Sprecherin der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Montagvormittag. Der Autoklub rät dringend dazu, vor Fahrtantritt die aktuelle Straßen- und Wettersituation zu prüfen und nicht zwingend notwendige Fahrten zu verschieben.

Der Wintereinbruch kam für viele offenbar überraschend. Bis in die Tallagen herrschen winterliche Fahrbedingungen, auf vielen Strecken ist mit Glatteis zu rechnen. Hauptbetroffen sind die westlichen Bundesländer, doch auch im Osten Österreichs sorgte der Schneefall für Probleme im Straßenverkehr.