Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schneekettenpflicht nach erneutem Wintereinbruch
Schnee-Chaos in Österreich

Schneekettenpflicht nach erneutem Wintereinbruch

Montag, 16. Februar 2026 | 08:57 Uhr
Die Zeit der Schneeketten und Winterreifen ist gekommen
APA/APA (dpa)/Andreas Gebert
Schriftgröße

Von: idr

Wien – Der Winter ist am Montag mit voller Wucht zurückgekehrt und hat von Vorarlberg bis Niederösterreich für ein Verkehrschaos gesorgt. Auf zahlreichen Verbindungen blieben Fahrzeuge stecken, der ÖAMTC warnt vor Glatteis und massiven Verzögerungen.

Besonders dramatisch war die Lage am Montagmorgen auf der Fernpassstraße: Die B179 musste gegen halb acht Uhr zwischen dem Fernpass und Lermoos komplett gesperrt werden, weil mehrere Fahrzeuge hängengeblieben waren. Auch auf der Arlberg Schnellstraße S16 kam es zu erheblichen Behinderungen durch liegengebliebene Autos.

In mehreren Bundesländern herrscht mittlerweile Schneekettenpflicht. In Vorarlberg und Tirol müssen Autofahrer auf etlichen Passstraßen Ketten aufziehen. In Salzburg gilt die Kettenpflicht auf der Hochkönigstraße B164 über den Dientner Sattel, in Niederösterreich auf der B21 über den Ochsattel.

„Derzeit werden die Meldungen mehr. Die Situation dürfte sich im Laufe des Vormittags noch verschärfen“, warnte eine Sprecherin der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Montagvormittag. Der Autoklub rät dringend dazu, vor Fahrtantritt die aktuelle Straßen- und Wettersituation zu prüfen und nicht zwingend notwendige Fahrten zu verschieben.

Der Wintereinbruch kam für viele offenbar überraschend. Bis in die Tallagen herrschen winterliche Fahrbedingungen, auf vielen Strecken ist mit Glatteis zu rechnen. Hauptbetroffen sind die westlichen Bundesländer, doch auch im Osten Österreichs sorgte der Schneefall für Probleme im Straßenverkehr.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
31
“Niemandsland” mitten in Bozen
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
28
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
27
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
23
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Olympia: Streit um da Vincis bestes Stück
Kommentare
22
Olympia: Streit um da Vincis bestes Stück
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 