Schwarzbachschlucht bei Auer: Verunglückte Person tot geborgen

Von: ka

Auer – Am Montagnachmittag wurde die Bergrettung CNSAS Unterland um 16.00 Uhr von der Landesnotrufzentrale 112 zu einem Einsatz in die Schwarzbachschlucht bei Auer alarmiert. Dort war eine Person in Not gemeldet worden.

Sieben Einsatzkräfte der Bergrettung erreichten rasch den Unfallort. Nach dem Auffinden der Person leiteten sie umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Diese wurden rund 30 Minuten lang bis zum Eintreffen des mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 eingeflogenen Notarztes fortgeführt. Der Arzt konnte jedoch nur noch den Tod der verunglückten Person feststellen.

Ersten Rekonstruktionen zufolge dürfte der Tod auf die Folgen eines Sturzes von der Schluchtwand zurückzuführen sein. Die genaue Unfallursache sowie der Hergang werden derzeit von den Carabinieri ermittelt.

Nach der Freigabe durch die zuständige Gerichtsbehörde barg die Bergrettung CNSAS Unterland den Leichnam mithilfe einer eigens errichteten Seilbahn aus der Schlucht und transportierte ihn nach Auer.

Der Einsatz konnte gegen 18.30 Uhr beendet werden. Neben der Bergrettung CNSAS Unterland standen die Freiwilligen Feuerwehren von Auer und Montan, der Notarzthubschrauber „Pelikan 1” und die Carabinieri im Einsatz.