Schweizer Barbesitzer von Opfer-Angehörigen attackiert

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 11:32 Uhr
APA/APA/KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Von: APA/sda

Die Barbetreiberin Jessica Moretti wird am Donnerstag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana zum zweiten Mal einvernommen. Ihre Ankunft und die ihres Ehemanns Jacques Moretti in Sitten wurde in der Früh von Angehörigen der Opfer begleitet, die sie heftig attackierten. Das Paar wurde heftig beschimpft. Beide wurden mehrfach als “Mörder” bezeichnet.

“Ihr habt meinen Sohn getötet. Ihr habt meinen Bruder getötet. Wo ist mein Sohn? Ihr seid Monster. Wie könnt ihr essen und schlafen?”, war in einer besonders angespannten Szene zu hören. Jacques Moretti fühlte sich angegriffen und reagierte spontan: “Wenn wir zahlen müssen, werden wir zahlen. Wir sind keine Mafia, wir sind Arbeiter.”

