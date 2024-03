Schwerpunktkontrollen der Polizei in Bozen

Bozen – Die Ordnungshüter haben auch am vergangenen Wochenende in der Südtiroler Landeshauptstadt Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Ziel war es, Vermögensdelikte, Drogenhandel und andere kriminelle Machenschaften zu unterbinden. Besonderes Augenmerk galt den üblichen Straßen und Plätzen in der Landeshauptstadt, wie etwa das Gebiet rund um den Bahnhof.

Auch leer stehende Gebäude wurden von den Exekutivbeamten unter die Lupe genommen. Dabei wurden zwei Personen aufgefunden, die ihre Anwesenheit in Bozen nicht erklären konnten. Gegen sie wurde ein polizeiliches Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Sie dürfen Bozen für drei Jahre nicht mehr betreten.

Am Montagmorgen wurde hingegen auf Anweisung von Quästor Paolo Sartori erneut an mehrere Schulen die Lage überwacht, nachdem es Hinweise besorgter Eltern über zwielichtiger Gestalten im Bereich der Bildungseinrichtungen gab. Damit soll verhindert werden, dass Jugendlichen Drogen angeboten werden.

Nach Hinweis über die anonyme App “Youpol” hat die Staatspolizei in der Giulini-Straße bei einem Verdächtigen 41 Gramm Haschisch und zwei Gramm Kokain gefunden.

Nach den vielen Kontrollaktivitäten mit über 35 Beamten vom Wochenende hat Quästor Sartori drei polizeiliche Aufenthaltsverbote, drei mündliche Verwarnungen sowie drei Abschiebungen veranlasst.