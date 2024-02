Seit sechs Jahren auf der Flucht: Verhaftung in Bozen

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt ist ein seit sechs Jahren auf der Flucht befindlicher Mann verhaftet worden. Der 40-Jährige muss nun wegen häuslicher Gewalt eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten im Gefängnis absitzen.

Die Straftaten gehen auf das Jahr 2009 zurück. Sie wurden in Porto Sant’Elpidio und Fermo in den Abruzzen verübt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Der Marokkaner quälte und schlug seine damalige tschechische Lebensgefährtin, die zudem noch in anderen Umständen war.

Im gleichen Zeitraum wurde der nunmehr 40-Jährige im Besitz von 105 Gramm Heroin angetroffen. Er verwendete zudem elf falsche Identitäten. Der Marokkaner war zu jener Zeit im Visier der Staatsanwaltschaft von Perugia.

Er konnte sich aber absetzen und ist nun seit sechs Jahren auf der Flucht vor den italienischen Behörden. Eine Anzeige der ehemaligen Lebensgefährtin gegen den Mann brachte neue Entwicklungen: Er sollte demnach die gemeinsamen Kinder entzogen und mit ihnen ins Ausland gereist sein. Via Interpol konnte der Mann in Heidelberg geortet werden. Beim Zugriff der Ordnungshüter war er aber bereits wieder über alle Berge.

Nun konnte der flüchtige Marokkaner durch Zufall in Bozen festgenommen werden. In einer Kältenotunterkunft kam es am 29. Jänner zu einem Streit der Bewohner. Die alarmierte Staatspolizei hat die Betroffenen identifiziert und konnte anhand der Fingerabdrücke feststellen, dass einer davon der 40-jähriger Marokkaner war.