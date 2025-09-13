Seniorenpaar bei Unfall im Eisacktal verletzt

Von: mk

Schrambach – In Schrambach im Eisacktal hat sich am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Brixner Krankenhaus eingeliefert werden.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw ums Schleudern geraten. Ein Mann und eine Frau – beide im Alter von 77 Jahren – kamen glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach.