Aktuelle Seite: Home > Chronik > Seniorenpaar bei Unfall im Eisacktal verletzt
Pkw gerät ins Schleudern

Seniorenpaar bei Unfall im Eisacktal verletzt

Samstag, 13. September 2025 | 11:17 Uhr
weißes-kreuz-rettung-sym
wk
Schriftgröße

Von: mk

Schrambach – In Schrambach im Eisacktal hat sich am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Brixner Krankenhaus eingeliefert werden.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw ums Schleudern geraten. Ein Mann und eine Frau – beide im Alter von 77 Jahren – kamen glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
188
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
55
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Kommentare
32
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Kommentare
30
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 