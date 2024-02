Sinich: Brand vernichtet Wohnung

Meran – Bei einem Brand ist in Sinich bei Meran ist eine Wohnung zerstört worden. Die Bewohner hatten Glück im Unglück.

Gleich vier Freiwillige Feuerwehren wurden gegen 16.40 Uhr nach Sinich beordert: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses mitten in einer Wohnanlage war ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war auf dem Balkon ausgebrochen und hatte sich daraufhin in der Wohnung ausgebreitet. In der betroffenen Wohnung ist der Sachschaden beachtlich, aber glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Bewohner in Sicherheit gebracht

Sämtliche Bewohner der beiden Wohnungen konnten in Sicherheit gebracht werden. Eine Person wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes behandelt, verletzt wurde aber niemand.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Untermais, Gratsch, Labers und Freiberg. Die extreme Rauchentwicklung erschwerte ihre Arbeit. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Nachlöscharbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen.