Sohn wollte Vater im Burgenland mit Axt erschlagen

Dienstag, 16. September 2025 | 15:42 Uhr
Die Polizei konnte den jungen Mann widerstandslos festnehmen
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Von: apa

Im Bezirk Neusiedl am See hat am Montagnachmittag ein 21-Jähriger versucht, seinen Vater mit einer Axt zu töten. Die Polizei konnte rechtzeitig einschreiten und den jungen Mann dazu bewegen, das Haus zu verlassen. Verletzt wurde niemand, so die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Am Dienstagnachmittag wurde er in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt. Als Motiv für die Tat wurden familiäre Streitigkeiten genannt.

Der Notruf erreichte die Polizei am Montag um etwa 17.00 Uhr. Der 52-jährige Familienvater gab an, dass sein Sohn mit erhobener Axt auf ihn zugelaufen sei und gedroht habe, ihn damit zu erschlagen. Anwesend war laut einer Sprecherin der Landespolizeidirektion dabei auch die Mutter des mutmaßlichen Täters.

Familienstreit als Auslöser für die Tat

Beim Eintreffen der Polizei hielt sich dieser noch im Wohnhaus auf, verließ dieses dann aber auf Aufforderung der Beamten. Er wurde widerstandslos festgenommen. Auch wurden ein sofortiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.

Am Dienstagvormittag wurde der junge Mann vom Landeskriminalamt einvernommen, am frühen Nachmittag dann in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert und die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt, hieß es zur APA. Grund für die Tat dürften bereits länger schwelende Familienstreitigkeiten gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte am Nachmittag auf APA-Anfrage, dass die Verhängung der U-Haft beantragt wurde wegen Verdachts des versuchten Mordes gegen den Vater und der gefährlichen Drohung mit dem Tod gegen die Eltern. Entschieden werden muss darüber innerhalb von 48 Stunden ab Antragsstellung.

