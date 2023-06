Stadt Meran warnt vor Extremwetterereignissen

Meran – Aufgrund der von den nationalen Zivilschutzbehörden ausgerufenen gelben Alarmstufe für die Gefahr schwerer Gewitter, die auch das Trentino-Südtirol betreffen, ruft die Gemeindeverwaltung von Meran erneut zur Vorsicht auf.

Die Stadtverwaltung von Meran appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger und bittet sie, bei Unwetterereignissen äußerste Vorsicht walten zu lassen und mögliche Gefahrenstellen zu meiden. “Bei schweren Stürmen ist es nicht ratsam, sich in unmittelbarer Nähe von Wasserläufen und bei starkem Wind auch in der Nähe von Bäumen, Baukränen und Baustellen aufzuhalten. Bei starken Windböen sollte auch die Fahrt mit dem Auto nach Möglichkeit vermieden werden.”