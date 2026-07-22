Stadtpolizei verhindert am Verdiplatz den Diebstahl eines E-Bikes

Von: mk

Bozen – Im Laufe des gestrigen Tages haben Beamte in Zivil der Sondereinheit der Stadtpolizei für die Sicherheit im Stadtgebiet Kontrollen rund um den Verdiplatz durchgeführt, um gegen eventuelle Drogendelikte vorzugehen. Sie wurden dabei auf zwei Männer aufmerksam, die sich an einem Fahrrad zu schaffen machten, das in einem Fahrradständer am Verdiplatz abgestellt war. Die beiden Männer tunesischer Herkunft sind wegen früher begangener Straftaten bereits polizeibekannt.

Die Beamten beobachteten die beiden Männer einige Minuten lang und stellten fest, dass einer der Männer den Sattel des teuren und an den Fahrradständer angeketteten E-Bikes abnahm und den Sesselhalter als Werkzeug verwendete, um die Fahrradkette aufzubrechen. Das gelang ihm schließlich, und der Mann entfernte sich mit dem E-Bike.

Daraufhin griffen die Beamten ein und stellten den Dieb. Es handelt sich um den 26-jährigen M.H. aus Tunesien, der sich in Bozen ohne festen Wohnsitz aufhält. Er wurde wegen Diebstahls angezeigt. Das E-Bike wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Der gestrige Einsatz zeigt, wie wichtig regelmäßige Kontrollen im Stadtgebiet vonseiten der Stadtpolizei sind, um die Kleinkriminalität so weit als möglich einzudämmen und insgesamt die Sicherheit zu verbessern.