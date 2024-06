Starkregen lässt Pegelstände steigen

Zivilschutz in Südtirol bleibt in Alarmbereitschaft

Von: luk

Bozen – In der vergangenen Nacht kam es in vielen Teilen Südtirols erneut zu starken Regenfällen. Bäche und Flüsse führen viel Wasser.

Der derzeitige Anstieg der Pegelstände ist laut der Agentur für Bevölkerungsschutz jedoch nicht ungewöhnlich. Dies komme alle zwei bis drei Jahre vor. Es könne kleinere Überflutungen geben, an den Hauptgewässern drohten aber keine größeren Probleme.

Am Stausee von Mühlbach und am Zoggler Stausee in Ulten wurde aufgrund der hohen Pegelstände bereits Wasser abgelassen.

Die Agentur für Zivilschutz bleibt aufgrund der aktuellen Wetterlage bis zum Mittag in erhöhter Alarmbereitschaft und wird die Situation anschließend neu bewerten.

Wind und Regen haben in der Nacht auf Sonntag für umgestürzte Bäume und kleinere Steinschläge gesorgt. Erneut waren in Südtirol mehrere Feuerwehreinsätze nötig.