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Murenabgang

Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz

Samstag, 01. August 2026 | 09:26 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehren
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Von: Matthias Knapp

Antholz – Nach heftigen Gewittern und Starkregen kam es im Bereich des Biathlonzentrums Antholz zu einem Murenabgang.

Große Mengen an Geröll, Schlamm und Holz wurden bis in das Stadiongelände und auf Verkehrsflächen gespült.

Facebook/Freiwillige Feuerwehren

Die Freiwillige Feuerwehr Antholz Mittertal sicherte die Gefahrenstelle, kontrollierte die betroffenen Bereiche und begann gemeinsam mit den zuständigen Stellen mit den ersten Aufräum- und Sicherungsarbeiten.

Facebook/Freiwillige Feuerwehren

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit erhoben.

Bezirk: Pustertal

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