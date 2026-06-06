Stau auf der A22 nach Auffahrunfall

Von: fra

Bozen – Auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Süden sind am heutigen Samstag, 6. Juni, kurz vor 11.00 Uhr drei Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Bozen Nord und Bozen Süd in einen Auffahrunfall verwickelt worden.

Zwei Personen wurden dabei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst betreut.

Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Fahrtrichtung Süden bildeten sich zeitweise Staus von über zwei Kilometern Länge. Ursache war neben dem Unfall auch das hohe Verkehrsaufkommen durch Rückreiseverkehr Richtung Österreich und Deutschland sowie der übliche Wochenendverkehr.

Auch in Fahrtrichtung Norden kam es zu Verzögerungen und Staus aufgrund starken Verkehrs, insbesondere zwischen Klausen und Sterzing sowie zwischen Trient Süd und Neumarkt. Teilweise waren beide Fahrtrichtungen betroffen.