Staus und Verzögerungen auf der Brennerautobahn

Von: luk

Bozen – Auf der Brennerautobahn ist es am heutigen Sonntag in beide Richtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, die weiter nachwirken. Vor allem auf der Strecke Richtung Norden müssen Autofahrer zwischen Bozen und Klausen mit Zeitverlust rechnen.

Auch im Abschnitt zwischen Brixen und Sterzing verlangsamt sich der Verkehr spürbar. Zusätzlich hat sich auf der Südspur zwischen dem Brenner und Sterzing ein längerer Stau gebildet.

Verkehrsprobleme gibt es zudem auf mehreren Staatsstraßen im Vinschgau und im Pustertal, wo die Situation ebenfalls angespannt ist.