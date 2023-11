Streik im Zug- und Busverkehr am Montag

Bozen – Für Montag, 27. November 2023 ist ein 24-stündiger Streik bei dem Verkehrsunternehmen SAD angekündigt. Es kann bei Zügen zu Fahrtausfällen kommen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streiks sind Änderungen möglich.

Der Mindestdienst bei Regionalzügen zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr ist gewährleistet.

Im Zuge des angekündigten SAD-Streiks kann die garantierte Abendverbindung mit Abfahrt in Innsbruck Hauptbahnhof um 21.05 Uhr und geplanter Ankunft in Trient um 0.09 Uhr (R 1829) mit einem Ersatzbus durchgeführt werden. Der Busdienst hält an allen Bahnhöfen, die Durchfahrtszeiten können sich gegenüber den angegebenen Zug-Abfahrtszeiten verzögern.

Der Streik wurde von der Gewerkschaft USB ausgerufen.

Streik bei Buslinien

Für Montag ist ein ebenfalls 24-stündiger Streik bei den Verkehrsunternehmen sasa und Simobil angekündigt. Es kann zu Fahrtausfällen kommen.

Während die sasa die inner- und außerstädtischen Busverkehr in Bozen und Umgebung, im Sarntal, in Meran und Umgebung, im Passeiertal und im Unterland innehat, versorgt Simobil die Gebiete Schlern-Gröden, das Unterland und den Vinschgau.

Der Mindestdienst zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sowie zwischen 12.00 und 15.000 Uhr ist gewährleistet. Alle Kursfahrten, die vor 9.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr beginnen, erreichen die Endhaltestelle.

Die Verkehrsunternehmen sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App bzw. auf der Webseite ersichtlich. Der Streik wurde von den Gewerkschaften USB, CUB und Cobas ausgerufen.