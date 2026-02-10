Streit im Zug führt zu Ausfall der Bahnverbindung

Von: Ivd

Meran – Ein Vorfall am Bahnhof Meran hat in den vergangenen Tagen zur Annullierung eines Zuges auf der Strecke Meran–Bozen–Brenner geführt. Eine 31-jährige Frau wurde von den Carabinieri wegen des Verdachts der Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes angezeigt.

Der Zug hatte sich bereits am Gleis befunden und war für den Fahrgastwechsel bereit, als es im Inneren zu Problemen kam. Nachdem die Frau vom Zugbegleiter zur Vorlage eines gültigen Fahrscheins aufgefordert worden war, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Um eine Eskalation zu verhindern, verständigte das Bahnpersonal den Notruf.

Eine Streife der Carabinieri aus Meran griff ein, beruhigte die Situation und begleitete die Frau aus dem Zug. Aufgrund des entstandenen Zeitverlustes und der angespannten Lage entschied der Zugführer schließlich, die Fahrt vollständig zu streichen und alle Fahrgäste aussteigen zu lassen.

Gegen die 31-Jährige wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen laufen, sie befindet sich auf freiem Fuß. Im Raum steht der Vorwurf der Störung eines öffentlichen Dienstes, ein Delikt, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden kann.