Südtirol: Sieben Fälle der Südafrika-Mutante

Bozen, St. Martin in Passeier und Bruneck

Bozen – In den letzten Tagen sind neue Ergebnisse der Sequenzierungen eingetroffen. Einige davon liegen schon länger zurück und sind mittlerweil nicht mehr positiv.

Insgesamt handelt es sich um sieben Fälle der südafrikanischen Variante, vier Fälle sind in Bozen aufgetreten, zwei in St. Martin i.P. und einer bei einer außerhalb von Südtirol wohnhaften Person. Zudem wurden zwei Fälle in Bruneck bekannt, die aber nicht bestätigt wurden.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erinnert daran, unbedingt die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und Mundschutz zu tragen.