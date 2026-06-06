Südtiroler Seen erhalten Spitzenbewertung in Italien

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Bozen – Der Montiggler See und der Völser Weiher zählen laut einer aktuellen Bewertung von “Legambiente” und “Touring Club Italiano” zu den Gewässern mit der höchsten Luft- und Wasserqualität in Italien. Beide Seen wurden mit der Bestnote “Fünf Segel” ausgezeichnet, die insgesamt nur an wenige ausgewählte Gewässer vergeben wurde.

In der Rangliste liegt der Montiggler See auf Platz drei, der Völser Weiher auf Platz fünf. Angeführt wird das Ranking weiterhin vom Molvenosee im Trentino, der seit elf Jahren an der Spitze steht.

Insgesamt wurden in Italien zehn Seen mit der Höchstbewertung ausgezeichnet. Drei davon befinden sich in Südtirol und im Trentino, mehr als in jeder anderen Region. Piemont, Venetien und die Lombardei folgen mit jeweils zwei ausgezeichneten Seen, ein weiterer liegt in den Abruzzen.

Neben den Seen wurden auch Küstenabschnitte bewertet: 20 Strände erhielten ebenfalls die Bestnote “Fünf Segel”, darunter der Strand von Pollica in der Provinz Salerno als bestbewerteter Küstenabschnitt.

Das Reisehandbuch “Guida Blu” der beiden Organisationen berücksichtigt in der aktuellen Ausgabe zudem erstmals auch Urlaubsorte, die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt haben.