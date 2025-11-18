Symposium Pro Child – Kinder brauchen Schutz

Von: Ivd

Brixen – „Pro Child: Für den Schutz und das Wohlergehen von Kindern“ ist eine interdisziplinäre Fachveranstaltung, die sich dem Schutz und der ganzheitlichen Versorgung von minderjährigen Misshandlungsopfern widmet.

Das Symposium bringt Experten aus Medizin, Pflege, Psychologie, Sozialarbeit und Justiz zusammen, um neueste Erkenntnisse, diagnostische Verfahren und praxisnahe Strategien im Umgang mit Kindesmisshandlung zu diskutieren.

Ziel der Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für die oft versteckten Formen von Gewalt zu schärfen und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachbereichen zu stärken – zum Wohle der Kinder.

Das Symposium findet am Internationalen Tag der Kinderrechte statt, und zwar am Donnerstag um 9.00 Uhr in der Cusanus Akademie, Brixen, Seminargasse 2.

Die Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an ausgewählte Programmpunkte Interviews mit Referenten zu führen.