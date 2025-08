Timmelsjochstraße: Motorradfahrer aus Deutschland schwer verletzt

Von: luk

Moos in Passeier – Auf der Timmelsjochstraße ist es am Sonntagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.30 Uhr prallte ein etwa 50-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland in einer Kurve nach einem Tunnel seitlich gegen einen entgegenkommenden Kleinbus.

Der Unfall ereignete sich unweit der Abzweigung nach Rabenstein. Beim Sturz zog sich der Motorradfahrer erhebliche Verletzungen zu, insbesondere im Kopf- und Gesichtsbereich. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Meran geflogen.

Die Freiwillige Feuerwehr Rabenstein war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und aufzuräumen. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.