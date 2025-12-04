Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tod eines Dreijährigen in Bruneck: Verfahren gegen Mutter eingestellt
Autopsie war entscheidend

Tod eines Dreijährigen in Bruneck: Verfahren gegen Mutter eingestellt

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 19:01 Uhr
gericht bozen justiz
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Bruneck – Der Ermittlungsrichter in Bozen hat die Einstellung des Verfahrens gegen eine in Bruneck ansässige Frau aus Pakistan beantragt, deren dreijähriger Sohn im vergangenen Jahr gestorben ist.

Der Junge war am 26. Dezember letzten Jahres seinen schweren Kopfverletzungen im Bozner Krankenhaus erlegen. Die Ermittler hatten zunächst Schläge und Misshandlungen vermutet, da der Körper des Kindes zahlreiche Blutergüsse und Hämatome aufwies.

Die Autopsie brachte unterdessen Klarheit: Die tödlichen Kopfverletzungen waren auf einen häuslichen Unfall zurückzuführen. Drei Tage vor seinem Tod war der Bub verunglückt.

Die zahlreichen blauen Flecken und Hämatome waren unterdessen nicht die Folgen von Misshandlung, sondern stammten von den verzweifelten Wiederbelebungsversuchen der Mutter.

Die Ergebnisse der Autopsie haben die Frau vollkommen entlastet.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
25
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
22
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
19
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 