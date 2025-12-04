Multi-Dealer in Bozen dingfest gemacht

Von: Ivd

Bozen – Bei einem gezielten Anti-Drogen-Einsatz in der Innenstadt von Bozen haben die Staatspolizei und die Finanzpolizei am Mittwochabend einen mutmaßlichen Dealer gestellt und angezeigt. Der verstärkte Kontrollplan rund um die Weihnachtsmärkte, angeordnet von Quästor Giuseppe Ferrari, zeigte damit erneut Wirkung.

Eine Hundeeinheit der Finanzwache bemerkte gegen Abend einen jungen Mann, der sich auffällig wartend in der Nähe des Verdi-Plates aufhielt. Als die Einsatzkräfte ihn kontrollieren wollten, ergriff der Mann die Flucht in Richtung Kapuzinerstraße – wurde jedoch nach wenigen Metern von einer Polizeistreife gestoppt, die in dem Bereich ohnehin regelmäßig im Einsatz ist.

Bei der anschließenden Durchsuchung kamen mehrere Drogen zum Vorschein: 18 Gramm Haschisch, rund fünf Gramm Kokain in drei kleinen Päckchen, vier Tabletten eines Beruhigungsmittels sowie eine Klinge mit Rückständen von Rauschmitteln. Zudem stellten die Beamten 455 Euro sicher, die als mutmaßliches Dealgeld eingestuft werden.

Der Mann – ein 20-jähriger tunesischer Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltstitel und mit polizeilichen Vorbelastungen – wurde wegen Besitzes von Drogen zu Verkaufszwecken sowie wegen des Mitführens eines verbotenen Gegenstands angezeigt. Die Einwanderungsbehörde leitete parallel das Verfahren zur Ausweisung aus Italien ein.