Todesfall beim Electric Love Festival: Ursache noch unklar

Von: apa

Nach dem Tod eines 22-Jährigen beim Electric Love Festival am Salzburgring (Flachgau) in der Nacht auf Sonntag sind die polizeilichen Ermittlungen weiter im Laufen. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion, die Aufschlüsse über die Todesursache bringen soll, wurde für Montagnachmittag angesetzt, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Auch die Einvernahme weiterer Zeugen wird noch länger dauern, weil die Festivalgäste inzwischen wieder abgereist sind.

Der tödliche Zwischenfall hat sich am letzten Abend des dreitägigen Festivals ereignet. Da sich der Deutsche aggressiv verhalten hatte, wurde das Security-Personal zu Hilfe gerufen. Im Zuge des Einschreitens habe der 22-Jährige dann aus unbekannter Ursache sein Bewusstsein verloren, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Trotz sofortiger Erstmaßnahmen und Notarzt-Einsatz verstarb der 22-Jährige noch am Einsatzort. Das Rote Kreuz sprach von einem Atem-Kreislauf-Stillstand.

Das Landeskriminalamt Salzburg hat Ermittlungen zum Sachverhalt und der Todesursache aufgenommen. Ob die Bewusstlosigkeit und der Tod des jungen Festival-Besuchers in direktem Zusammenhang mit dem Einschreiten des Sicherheitspersonals stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Dazu sind aber auch noch Einvernahmen im Ausland notwendig, sagte die Sprecherin. Es werden Einvernahme-Ersuchen an die deutschen Behörden übermittelt, die dann die Befragungen durchführen. Außerdem sei auch ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben worden. Auch dessen Ergebnis dürfte möglicherweise noch einige Zeit auf sich warten lassen.