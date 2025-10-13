Tödlicher Motorradunfall bei Lana

Ärzte konnten nichts mehr für den Fahrer tun

Von: luk

Lana – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am frühen Montagnachmittag auf der Straße von Völlan nach Lana ein Todesopfer gefordert. Gegen 14.00 Uhr kam ein junger Motorradfahrer ums Leben, nachdem er mit einem Traktor zusammengeprallt war.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden Traktor überholen, als dieser genau in diesem Moment nach links abbog. Dabei prallte der Biker gegen das landwirtschaftliche Fahrzeug und wurde anschließend gegen die Leitplanke geschleudert. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen im Hals- und Brustbereich, schildert Alto Adige online.

Die umgehend alarmierten Rettungskräfte versorgten den Verunglückten vor Ort, ehe er mit dem Notarzthubschrauber in das Bozner Krankenhaus geflogen wurde. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte erlag der junge Mann kurz nach seiner Einlieferung seinen Verletzungen.

Die Carabinieri haben Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zum Ablauf des Geschehens aufgenommen.