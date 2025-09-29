Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tote bei Sturm “Bualoi” auch in Vietnam
Am Sonntagabend auf Land getroffen

Tote bei Sturm “Bualoi” auch in Vietnam

Montag, 29. September 2025 | 08:24 Uhr
Am Sonntagabend auf Land getroffen
APA/APA/AFP/THAI AN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Tropensturm “Bualoi” zieht weiter eine Spur der Zerstörung durch Südostasien mit Toten und schweren Schäden. Mindestens zwölf Menschen sind in Vietnam ums Leben gekommen, nachdem der Sturm am Sonntagabend an der Zentralküste auf Land getroffen war, wie staatliche Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichteten. Zudem wurden 17 Fischer vermisst. Zuvor hatte “Bualoi” auf den Philippinen gewütet und dort dem Katastrophenschutz zufolge mindestens 27 Menschen getötet.

Zeitweise hatte der Sturm auf den Philippinen Taifun-Stärke erreicht. Hunderttausende Menschen mussten in verschiedenen Regionen des südostasiatischen Inselstaates ihre Häuser verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Von den Philippinen war “Bualoi” über das Südchinesische Meer weitergezogen.

In Vietnam traf der Tropensturm mit orkanartigen Winden, schweren Gewittern und Starkregen nördlich der Stadt Vinh in der Provinz Nghe An auf Land. Betroffen war auch die bei Touristen beliebte frühere Hauptstadt Hue, die für ihre historischen Tempel und Pagoden bekannt ist.

Vier Flughäfen zeitweise geschlossen

Teilweise fiel der Strom aus. Die Behörden meldeten Überschwemmungen und Erdrutsche. Vier Flughäfen in zentralen Regionen des Landes stellten am Wochenende vorübergehend den Betrieb ein, darunter der internationale Flughafen Da Nang. Mehr als 240.000 Soldaten standen in Bereitschaft, um in den am schlimmsten betroffenen Gebieten einzugreifen.

Vor einem Monat hatte Taifun “Kajiki” zentrale und nördliche Regionen in Vietnam schwer getroffen und mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Es kam zu teils heftigen Überschwemmungen. Im vergangenen Jahr waren bei dem Taifun “Yagi” in Vietnam rund 300 Menschen gestorben und schwere Schäden entstanden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
33
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
31
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
17
36-Jähriger bedroht Rettungskräfte und Polizei in Bozen
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
17
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 