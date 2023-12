Tote Obdachlose: Ermittlungen gegen einen Mann

Bozen – Der Fall der toten Obdachlosen am Weihnachtstag unter der Etschbrücke in Sigmundskron laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Medienberichten zufolge gibt es einen Verdächtigen.

Gegen den Mann wird aber nicht wegen Mordes, sondern wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Oberstaatsanwalt Axel Bisignano erklärte, dass sowohl Mord als auch Brandstiftung aktuell ausgeschlossen werden.

Wie berichtet, war die Behausung der 50-jährigen Tuta Caldarar unter der Etschbrücke in Sigmundskron am Vormittag des 25. Dezembers in Flammen aufgegangen. Die obdachlose Rumänin, die seit Jahren im Großraum Bozen gelebt hatte, ist ersten Erkenntnissen zufolge den Erstickungstod gestorben. Eine Autopsie soll nun Klarheit schaffen.

Die Frau war den Sozialdiensten bekannt gewesen. Sie lehnte noch eine Woche vor Weihnachten einen ihr angebotenen Platz in einer Unterkunft ab.