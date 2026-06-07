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Es handelt sich um einen "Terroranschlag"

Toter und Verletzte bei Anschlag in Israel

Sonntag, 07. Juni 2026 | 18:46 Uhr
Polizei vermutet \
APA/APA/AFP/JACK GUEZ
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Von: APA/dpa/Reuters

Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel sind am Sonntag Sanitätern zufolge mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Wie die Armee mitteilte, handelte es sich bei dem Toten um einen 55-jährigen Reservesoldaten. Die Polizei berichtete, es handle sich um einen Terroranschlag. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt worden, der Mann sei erschossen worden. Laut “ynet” handelt es sich um einen arabischen Staatsbürger Israels.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kokhav Ya’ir nordöstlich von Tel Aviv Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Polizeichef Danny Levi sagte nach Medienberichten, es habe nur einen Attentäter gegeben. Zunächst hatte es geheißen, die Polizei jage noch einen mutmaßlichen zweiten Täter.

In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen. Der jüngste Vorfall ereignete sich in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab. Er folge den Informationen zu dem “mörderischen Anschlag”, hieß es weiter.

Hamas lobt Anschlag

Die islamistische Terrororganisation Hamas lobte den Anschlag als “heldenhaft”, reklamierte ihn aber nicht für sich. Es handle sich um eine Reaktion auf fortwährende Angriffe Israels auf Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen und Jerusalem, hieß es in einer Mitteilung der Palästinenserorganisation.

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