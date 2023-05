Toter Wolf in Landeck gefunden

Bereits dritter Wolfnachweis in diesem Jahr im Bezirk Landeck

Landeck – Wie die Presseabteilung des Landes Tirol heute berichtete wurde am gestrigen Freitag im Gemeindegebiet von Prutz (Bezirk Landeck) im Nahbereich der B 180 Reschenstraße ein bereits stark verwester Kadaver eines Wolfs aufgefunden. Das tote Tier wurde geborgen und wird nun für Untersuchungen an die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) nach Innsbruck gebracht. Ob die genaue Todesursache bestimmt werden kann, ist unklar. Laut Polizei gab es Mitte Mai einen ordnungsgemäß gemeldeten Wildunfall, bei dem das beteiligte Tier unbekannt war und auch nicht gefunden wurde.

Weiter wurde berichtet, dass im Bezirk Landeck im heurigen Jahr Ende März im Gemeindegebiet von Ried i. O. ein Wolf von einer Wildkamera fotografiert wurde. Anfang Februar wurde die DNA eines Wolfs bei einem im Gemeindegebiet von Serfaus gerissenen Rotwild nachgewiesen. Hier konnte auch das Individuum bestimmt werden. Es handelte sich um einen erstmals in Österreich erfassten Wolf mit der Bezeichnung 194 MATK.