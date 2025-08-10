Tragisch: Wanderer stürzt bei Salurn in den Tod

Von: mk

Salurn – Ein 53-jähriger Wanderer aus Leifers ist in der Nacht auf Sonntag bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Mann, der den Abend mit Freunden auf der Potzmauer-Hütte verbracht hatte, stürzte auf dem Rückweg in die Tiefe. Die Hütte befindet sich knapp hinter der Landesgrenze im Trentino.

Ein Teil der Gruppe trat die Heimreise mit dem Auto an, während der 53-Jährige und ein Begleiter beschlossen, zu Fuß nach Buchholz, eine Fraktion von Salurn, zu wandern, um dort abgeholt zu werden. Auf dem Weg verloren die beiden jedoch die Orientierung. In der Dunkelheit stürzte der Leiferer etwa 30 Meter in die Tiefe, berichtet Alto Adige online.

Sein lebloser Körper konnte erst kurz vor 1.00 Uhr in der Früh von den Einsatzkräften lokalisiert werden. Die Bergung des Verunglückten gestaltete sich schwierig und dauerte bis 5.00 Uhr morgens. Im Einsatz standen die Carabinieri, der Bergrettungsdienst CNSAS sowie Bergretter der Finanzpolizei.