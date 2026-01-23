Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tragischer Absturz beim Eisklettern nahe Meran
Mann [29] kommt ums Leben

Tragischer Absturz beim Eisklettern nahe Meran

Freitag, 23. Januar 2026 | 11:44 Uhr
unfall Eisklettern Südtirol
Bergrettungsdienst im AVS Meran
Von: luk

Meran – Am Skigebiet Meran 2000 hat sich am Freitagmorgen ein tödlicher Bergunfall ereignet. Zwei Bergsteiger zum Eisklettern von Falzeben aus in Richtung Naiftal.

Noch im Zustieg rutschte einer der beiden beim Queren einer Eisplatte aus und stürzte in der Folge rund 40 Meter ab. Sein Kletterkamerad setzte um 7.40 Uhr den Notruf ab, begab sich gesichert zum Verunglückten und begann unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Es wurde der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites direkt zum Absturzort geschickt, um dem Notarzt einen möglichst raschen Zugang zum Patienten zu ermöglichen. Parallel dazu wurden zwei Mannschaften der Bergrettung Meran losgesandt: eine zum Zwischenlandeplatz und die andere nach Falzeben, um zu Fuß den Unglücksort zu erreichen. Beim zweiten Anflug brachte der Hubschrauber zwei Bergretter mittels Seilwinde zum Einsatzort. Diese unterstützten die Reanimationsmaßnahmen und sicherten den Bereich im absturzgefährlichen Gelände.

Für die verunglückte Person kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch am Unfallort. Der Notarzt musste den Tod des Eiskletterers feststellen.

Es handelt sich dabei um einen 29-jährigen Südtiroler. Der Abtransport erfolgte mit dem Hubschrauber. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Meran mit 14 Bergrettern und Bergretterinnen, die Bergrettung der Finanzwache, die Notfallseelsorge und die Carabinieri.

