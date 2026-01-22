„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“

Von: ka

Crans-Montana/Sion – Die Vernehmung von Jacques Moretti, dem Eigentümer des Le Constellation, in dem in der Silvesternacht 40 überwiegend junge Menschen ums Leben kamen, wurde in Sion vorerst abgeschlossen.

Moretti, der das Lokal gemeinsam mit seiner Frau Jessica Maric betrieb und sich seit dem 9. Januar in Haft befindet, wurde am Dienstag mehr als sechs Stunden lang von den Staatsanwälten vor dem Sioner Richter vernommen. Dabei durfte seine Frau anwesend sein. Im Anschluss beantwortete der Mitinhaber des Le Constellation mehrere Stunden lang die Fragen von Richtern und Anwälten. Moretti wies jegliche Verantwortung von sich. Ein Satz dürfte für die Angehörigen der Opfer jedoch besonders schockierend und verletzend sein. „Auch wir sind Opfer dessen, was passiert ist“, sagte er. Der Richter behält sich derzeit jede Entscheidung über die Freilassung vor. Ein Freund, der anonym bleiben möchte, hat die Kaution bezahlt.

„Ich bin unschuldig, ich trage keine Verantwortung. In Sachen Sicherheit habe ich alles getan, was ich tun musste.“ Jacques Moretti beantwortete insgesamt fast zehn Stunden lang die Fragen von Richtern und Anwälten. Als ihm schließlich dämmerte, dass noch viele weitere Fragen folgen würden, bat er um das Wort, um zu sagen: „Im Gefängnis kann ich weder essen noch schlafen, ich bin erschöpft. Ich bin nicht mehr in der Lage, morgen früh weiterzumachen.“

Die Antwort fiel zu seinen Gunsten aus. Seine Befragung wurde nicht wie geplant am Mittwoch fortgesetzt, sondern zu einem noch festzulegenden Termin verschoben. Am Mittwoch wurde stattdessen seine Frau Jessica verhört. Für den Richter von Sion, die Staatsanwälte und die Rechtsbeistände der Opfer wird es interessant sein, die Aussagen der beiden Eheleute Moretti miteinander zu vergleichen.

Es mangelt nicht an aussagekräftigem Material, denn der Inhaber des Le Constellation, das in der Silvesternacht in Crans Montana in Flammen aufgegangen war, war am Dienstag sehr redselig. Er beantwortete alle Fragen, auch jene, die sich auf Indiskretionen in der Presse bezogen. Unter den vielen Dingen, die er sagte, gab es einen Satz, der die etwa 30 Anwälte der Familien der Toten und Verletzten die Nase rümpfen ließ und bei den Opfern für Entsetzen sorgen dürfte. „Auch wir sind Opfer dessen, was passiert ist“, wagte Jacques Moretti zu sagen. „Natürlich“, präzisierte er sofort, „nicht auf derselben Ebene wie die Toten und Verletzten, aber auch wir leiden zutiefst.“

Seine Verteidigung zu den einzelnen Punkten der Untersuchung entspricht im Wesentlichen der, die seine Anwälte vor zwei Tagen live im Fernsehen vorgebracht haben. Die Schuld für die Sicherheit liege nicht bei ihm, sondern bei denen, die ihn nicht gezwungen hätten, die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Risiken zu vermeiden. Insbesondere mit dem Satz „Ich konnte mir nicht vorstellen, was passiert ist, denn alle Kontrollen waren gut verlaufen” schiebt er die Verantwortung der Gemeinde zu. Damit meint er die drei kommunalen Inspektionen, die mit minimalen Auflagen abgeschlossen wurden.

Die Schuld für den Brand selbst lastet er hingegen seinen Mitarbeitern an. „Das war eine Entscheidung des Personals. Es war nicht meine Initiative, aber ich habe es auch nie verboten“, so Jacques Moretti, wenn er auf die Champagnerflaschen mit angezündeten Wunderkerzen zu sprechen kommt, die von den Kellnerinnen auf den Schultern ihrer Kollegen in den Saal gebracht wurden.

Seine Frau Jessica sagte bei ihrer ersten Befragung dasselbe. Aus ihrer Sicht ist dies kein nebensächliches Detail, da es mittlerweile klar scheint, dass das Feuer durch Funken entstanden ist, die mit dem Schaumstoff der an der Decke angebrachten Schallschutzplatten in Kontakt kamen.

In diesem Fall macht Jacques Moretti dem Verkäufer schwere Vorwürfe. „Ich habe den Schaumstoff gekauft, aber niemand hat mir gesagt, dass er brennbar ist“, schwört er und fügt hinzu, dass er ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass das Material für einen öffentlichen Raum bestimmt sei. „Bei den durchgeführten Kontrollen (drei bis 2019 und dann keine mehr, Anmerkung der Redaktion) hatte niemand etwas gegen die Platten einzuwenden.“ Und der Stuhl, der den Notausgang versperrte? „Den hat ein Kunde am Tag zuvor dort hingestellt.“ Und die verschlossene Tür im Erdgeschoss? „Sie war verschlossen, ja, aber ich weiß nicht, warum. Außerdem war es eine Nebentür, kein Notausgang.“

Jessica Moretti, die lediglich dazu verpflichtet ist, sich alle drei Tage bei der Polizei zu melden, durfte der Vernehmung ihres Mannes beiwohnen und sich während der Pausen bei ihm aufhalten. Das ist das erste Mal seit seiner Verhaftung. Sie hofft, dass das Gericht dem Antrag auf Freilassung gegen eine Kaution in Höhe von 200.000 Franken stattgibt. Diese Entscheidung könnte in den nächsten Stunden fallen, da der Betrag laut einigen Anwälten bereits von einem anonymen Freund hinterlegt worden sein soll.

Der Mitinhaber des „Le Constellation“ streitet jegliche Verantwortung für die schreckliche Brandnacht ab. Die Anwälte der Familien der 40 Toten und 116 Verletzten sind jedoch anderer Auffassung. Ihrer Meinung nach liefern seine Aussagen vielmehr weitere Hinweise auf seine Verantwortung. „Die Familien wollen alle Antworten, aber im Moment sind sie noch sehr unzufrieden“, kommentiert Romain Jordan, der etwa 20 Opfer vertritt. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, eine virtuelle Simulation des Brandes zu organisieren, um dessen Ausbreitung zu untersuchen.

Die Richter befassen sich auch mit der Bewertung der Vermögenslage der Morettis. Die Unterlagen zeigen, dass der Kontostand der Person bei der UBS am 31. Dezember lediglich 493 Schweizer Franken betrug. Umgerechnet entspricht dies etwa 550 Euro.

Die Morettis galten als die kleinen Könige von Crans-Montana, denn sie führten im Nobelskiort mehrere Lokale. Zu ihrem Imperium gehörten das Le Constellation, das Vieux Chalet, die Petite Maison und Le Senso.

Vieles von ihrem „goldenen Leben” war jedoch schuldenfinanziert, denn auf den Immobilien des Paares lasten offenbar erhebliche Hypotheken: Allein auf ihre Villa in Lens sind zwei Hypotheken in Höhe von 741.600 beziehungsweise 598.900 Schweizer Franken eingetragen. Zusammen machen sie 1,3 Millionen Schweizer Franken, also fast eineinhalb Millionen Euro, aus. Ebenso viele Sicherheiten lasten auf den auf ihren Namen eingetragenen Unternehmen, nämlich mehr als 4,5 Millionen Euro.

Unterdessen erklärte Jacques Moretti gegenüber den Ermittlern, dass er weder über mysteriöse Tresore noch über versteckte Bargeldbestände verfüge. Kurz gesagt: Sie waren reich, aber fast ohne einen Cent.