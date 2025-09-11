Traktorunfall in Tramin

Von: mk

Tramin – Bei einem Arbeitsunfall in Tramin ist am Donnerstag gegen 14.00 Uhr ein 59-jähriger Mann verletzt worden. Der Einheimische war mit einem Traktor verunglückt und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Traktrotunfall in einem steilen Weinberg in Rungg. Der Bauer war gerade dabei, Traubenkisten in den steilen Weinberg zu transportieren, als es mit dem Traktor samt Anhänger über einen steilen Hang in den darunterliegenden Weinberg stürzte.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Rungg und Tramin waren schnell zu Stelle und leisteten dem Bauer erste Hilfe.

Da die Helfer des Weißen Kreuzes Unterland den Einsatzort aufgrund des schmalen und sehr steilen Weges mit dem Fahrzeug nicht erreichen konnten, wurde der Rettungshubschrauber Pelikan 1 zu Hilfe gerufen. Anschließend wurde der Patient mittels Seilwinde geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Die Bergung des Traktors samt Anhänger dauerte für die Wehrleute mehrere Stunden. Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.