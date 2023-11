Transportfahrzeug in den Dolomiten in Not

St. Kassian/Valparolapass – Auf der Straße zwischen dem Valparola- und dem Falzaregopass in den mittlerweile zauberhaft verschneiten Dolomiten ist am vergangenen Samstag ein Kleintransportfahrzeug in Not geraten.

Die Freiwillige Feuerwehr aus St. Kassian wurde telefonisch alarmiert und rückte aus, um das auf verschneiter Fahrbahn stehengebliebene Fahrzeug abzuschleppen.

Ein Einsatzfahrzeug und zwei Mann reichten aus, um die Fahrzeugbergung durchzuführen.