Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trauer um Asmir Slomic [51] in Schlanders
Tödlicher Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Trauer um Asmir Slomic [51] in Schlanders

Samstag, 16. Mai 2026 | 10:14 Uhr
486600554_3801776733418768_8046130636390950093_n
Facebook
Schriftgröße

Von: luk

Schlanders – In Schlanders ist es am frühen Freitagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Mann kam dabei ums Leben, nachdem er von einem Gabelstapler erdrückt wurde. Die Gemeinde steht unter Schock.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 8.00 Uhr in der Handwerkerzone von Vetzan, einer Fraktion von Schlanders. Das Opfer, der aus Bosnien stammende und in Schlanders lebende 51-jährige Asmir Slomic, war mit einem Gabelstapler unterwegs, als es laut ersten Erkenntnissen zu einer Kollision mit einer Baumaschine kam, die von einem anderen Arbeiter gesteuert wurde. Durch den Aufprall kippte der Stapler um, Slomic wurde darunter eingeklemmt und tödlich verletzt.

Die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Schlanders und Vetzan konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Neben den Carabinieri sind auch Arbeitsinspektoren im Einsatz. Sie prüfen insbesondere, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und die vorgeschriebenen Schutzsysteme in Betrieb waren. Der Lenker der beteiligten Baumaschine wurde ebenso befragt wie Verantwortliche des Bauunternehmens.

Slomic arbeitete seit mehreren Jahren für die Firma Marx und galt unter Kollegen als zuverlässig und gewissenhaft. Das Unternehmen sprach der Familie sein Beileid aus und würdigte ihn als “großen Arbeiter”. Auch im Umfeld des Verstorbenen ist die Bestürzung groß. “Er war ein ernsthafter und verlässlicher Mensch”, berichten Freunde.

Der 51-Jährige hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder im Alter von sieben und 17 Jahren. Vor vielen Jahren war er aus Bosnien nach Italien gekommen, lebte zunächst in der Emilia-Romagna und der Lombardei, bevor er sich vor über zehn Jahren in Südtirol niederließ.

Erst vor zwei Wochen hatte sich in Klausen ein weiterer tödlicher Arbeitsunfall ereignet: Ein 50-jähriger Landwirt war dort von einem Bagger erdrückt worden.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Kommentare
52
ASTAT: Tourismus in Südtirol hangelt sich von Rekord zu Rekord
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Kommentare
45
Autofahrer am Jaufenpass in Not
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
Kommentare
32
Sieben Jugendliche verbauen sich Zugang zum Nachtleben
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
Kommentare
26
15.000-Euro-Rolex beim Müll rausbringen geraubt
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Kommentare
23
“Historischer Schritt”: Neues Statut bringt mehr Macht für Südtirol
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 