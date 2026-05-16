Trauer um Asmir Slomic [51] in Schlanders

Von: luk

Schlanders – In Schlanders ist es am frühen Freitagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Mann kam dabei ums Leben, nachdem er von einem Gabelstapler erdrückt wurde. Die Gemeinde steht unter Schock.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 8.00 Uhr in der Handwerkerzone von Vetzan, einer Fraktion von Schlanders. Das Opfer, der aus Bosnien stammende und in Schlanders lebende 51-jährige Asmir Slomic, war mit einem Gabelstapler unterwegs, als es laut ersten Erkenntnissen zu einer Kollision mit einer Baumaschine kam, die von einem anderen Arbeiter gesteuert wurde. Durch den Aufprall kippte der Stapler um, Slomic wurde darunter eingeklemmt und tödlich verletzt.

Die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Schlanders und Vetzan konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Neben den Carabinieri sind auch Arbeitsinspektoren im Einsatz. Sie prüfen insbesondere, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und die vorgeschriebenen Schutzsysteme in Betrieb waren. Der Lenker der beteiligten Baumaschine wurde ebenso befragt wie Verantwortliche des Bauunternehmens.

Slomic arbeitete seit mehreren Jahren für die Firma Marx und galt unter Kollegen als zuverlässig und gewissenhaft. Das Unternehmen sprach der Familie sein Beileid aus und würdigte ihn als “großen Arbeiter”. Auch im Umfeld des Verstorbenen ist die Bestürzung groß. “Er war ein ernsthafter und verlässlicher Mensch”, berichten Freunde.

Der 51-Jährige hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder im Alter von sieben und 17 Jahren. Vor vielen Jahren war er aus Bosnien nach Italien gekommen, lebte zunächst in der Emilia-Romagna und der Lombardei, bevor er sich vor über zehn Jahren in Südtirol niederließ.

Erst vor zwei Wochen hatte sich in Klausen ein weiterer tödlicher Arbeitsunfall ereignet: Ein 50-jähriger Landwirt war dort von einem Bagger erdrückt worden.