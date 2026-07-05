Trauer um Olaf Reinstadler

Von: mk

Sulden – Die Südtiroler Bergwelt und die Einsatzkräfte der Bergrettung trauern um Olaf Reinstadler, dem langjährigen Leiter der Bergrettung vom CAI in Sulden. Wie Alto Adige online berichtet, ist er im Alter von 62 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Reinstadler war seit 1980 leidenschaftlicher Bergführer und ehrenamtlicher Bergretter, bevor er im Jahr 2000 die Leitung der Station in Sulden übernahm. In seiner mehr als 20-jährigen Amtszeit koordinierte er Hunderte von oft extrem schwierigen Einsätzen am Ortler und in den umliegenden Bergmassiven. Seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Expertise ist die Rettung dutzender Menschenleben im Hochgebirge zu verdanken.

Die Nachricht von seinem Tod löste weit über Sulden hinaus tiefe Bestürzung und Anteilnahme aus. Wegbegleiter, darunter der ehemalige Präsident des nationalen Bergrettungsdienstes CNSAS, Giorgio Gajer, würdigten Reinstadler als herausragenden Fachmann und Menschen, der sein gesamtes Leben selbstlos in den Dienst der Sicherheit anderer gestellt hat.

Südtirol verliert mit Olaf Reinstadler einen der wichtigsten Bezugspunkte für die alpine Sicherheit im Hochgebirge. Im Laufe der Jahre war Reinstadler zu einem Bezugspunkt für die Hochgebirgsrettung in Südtirol geworden und koordinierte zahlreiche Einsätze – auch in Zusammenhang mit schweren Alpinunfällen.

In einem Beitrag auf Facebook verabschiedet sich die Bergrettung von Sulden von Olaf Reinstadler:

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem Ortsstellenleiter Olaf Reinstadler. Danke, Olaf, für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Begeisterung, dein Können und alles, was du für unsere Bergrettung und unsere Gemeinschaft getan hast. Wir werden dich als Kameraden und Freund in dankbarer Erinnerung behalten.

Auch das Weiße Kreuz in Sulden drückt Anteilnahme aus:

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von Olaf Reinstadler, langjähriger Freiwilliger in unserer Sektion und guter Freund. Wir danken Olaf für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Flexibilität bei Diensten und Allem darüber hinaus. Wir drücken den Angehörigen, besonders seiner Tochter Anett, welche ebenfalls Freiwillige bei uns ist, und seinem Enkel Elias, Mitglied der WKJ Sulden, unser Mitgefühl aus und wünschen viel Kraft.

Wort des Mitgefühls fanden auf Facebook außerdem die Bergrettung Mals und die Seilbahnen Sulden. Wörtlich heißt es: