Aktuelle Seite: Home > Chronik > Überfallener “rächt” sich an falschem Mann
An Raub Unbeteiligter mit zerbrochener Flasche am Hals verletzt

Überfallener “rächt” sich an falschem Mann

Sonntag, 07. Juni 2026 | 11:35 Uhr
An Raub Unbeteiligter mit zerbrochener Flasche am Hals verletzt
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Ein 49-jähriger Brite ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten überfallen und ausgeraubt worden. Die beiden Täter waren bereits davongelaufen, als sich der Mann aufrappelte und mit einer kaputten Flasche auf einen völlig Unbeteiligten losging, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Brite “gab an, irrtümlich angenommen zu haben, dass der Mann mit dem zuvor gegen ihn verübten Raub in Zusammenhang stehe”. Er wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.

Die Ermittlungen zu den noch unbekannten Verdächtigen, die den Raubüberfall verübten, laufen. Sie sollen den 49-Jährigen gegen 2.30 Uhr am Keplerplatz attackiert haben. “Sie schlugen und traten auf den Mann ein und raubten ihm anschließend sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse. Danach flüchteten sie”, so die Sprecherin.

Nachdem der 49-Jährige wieder aufgestanden war, hob er eine zerbrochene Glasflasche auf und “rächte” sich damit, noch dazu am Falschen. Der von dem Briten Angegriffene erlitt eine Schnittwunde am Hals. Die Berufsrettung brachte ihn nach der notfallmedizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Kommentare
132
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Kommentare
96
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
Kommentare
52
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
Kommentare
24
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Kommentare
24
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 