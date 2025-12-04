Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall im Tunnel
Ein Verletzter bei Klausen

Unfall im Tunnel

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 17:50 Uhr
Von: mk

Klausen – Die Freiwillige Feuerwehr von Klausen ist am Donnerstag um 15.33 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 242dir im Bereich Gröden–Klausen im Bereich des Tunnels gerufen worden. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass am Unfall nur ein Fahrzeug beteiligt war. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die weiteren Organisationen. Zusätzlich wurde der Verkehrsbereich geregelt.

Das Weiße Kreuz Klausen stand ebenfalls im Einsatz. Wie sich bei der medizinischen Kontrolle herausstellte, war eine Person leicht verletzt. Sie musste zur Untersuchung ins Brixner Krankenhaus gebracht werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen übernahm ein Abschleppunternehmen das Unfallfahrzeug, und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Die Polizei ermittelte den Unfallhergang.

Bezirk: Eisacktal

