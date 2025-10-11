Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall in Montan fordert Schwerverletzten, weiterer Unfall eine Stunde später
Pelikan 1 im Einsatz

Unfall in Montan fordert Schwerverletzten, weiterer Unfall eine Stunde später

Samstag, 11. Oktober 2025 | 17:00 Uhr
Update
Pelikan1c_©HELI
©HELI
Von: mk

Montan – In Montan hat sich am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 48 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Alarm geschlagen wurde um 15.24 Uhr.

Ersten Informationen zufolge ist in der Nähe des Brückenwirts ein Motorrad gegen einen Pkw geprallt, an dessen Steuer eine 48-jährige Boznerin saß. Der 24-jährige Motorradlenker aus Cavalese wurde schwer verletzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 1, ein Rettungstransportwagen, die Feuerwehr und die Carabinieri.

Der Schwerverletzte wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, hat sich gegen 16.30 Uhr in Entfernung von rund einem Kilometer ein weiterer Unfall ereignet – ebenfalls zwischen einem Pkw und einem Motorrad. In diesem Fall ermittelte die Straßenpolizei den Unfallhergang.

