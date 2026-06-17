Ungewöhnlicher Fund auf Radweg in Südtirol

Von: luk

Marling – Ein ungewöhnlicher Fund bei einer Kontrolle entlang der Radwege im Burggrafenamt: Carabinieri haben in Marling einen 34-jährigen Mann mit einer rund 50 Zentimeter langen Machete angehalten und angezeigt.

Die Ordnungshüter waren im Zuge verstärkter Kontrollen auf Rad- und Freizeitwegen unterwegs, als sie nahe der Vinschgauer Straße zu einem Einsatz gerufen wurde. Der Mann hatte selbst die Behörden verständigt und von einem Streit mit einer unbekannten Person berichtet. Vor Ort fehlte jedoch jede Spur des angeblichen Kontrahenten.

Bei der anschließenden Überprüfung machten die Exekutivbeamten eine brisante Entdeckung: Der 34-jährige Meraner führte ein Machete mit sich, dessen Klinge allein 34 Zentimeter maß. Eine plausible Erklärung für den Besitz der Waffe auf offener Straße konnte er nicht liefern.

CarabinieriDas Machete wurde umgehend sichergestellt, der Mann wegen unerlaubten Führens von Waffen angezeigt.