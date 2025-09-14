Unwetter löst mehrere Muren im Passeiertal aus

Von: luk

Passeiertal – Heftige Regenfälle haben am Samstagabend im Passeiertal erneut für Chaos gesorgt. Innerhalb weniger Stunden gingen gleich mehrere Muren auf die Straße zwischen St. Martin und Matatz nieder. Die Verbindung waren zunächst gesperrt, die Aufräumarbeiten sollen im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

Besonders angespannt war die Lage in der Fraktion Neuhaus. Dort schwoll der Bach stark an und riss Geröll mit sich. Zwei Bagger standen im Dauereinsatz, um das Bachbett frei zu halten und so die Wassermassen zu bändigen. So konnte vor allem das Sägewerk Marth gschützt werden – jenes Betriebsgelände, das bereits im Juli schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Die örtlichen Feuerwehren standen gemeinsam mit Erdbewegungsunternehmen im Einsatz, um Straßen zu sichern und Gefahrenstellen abzusperren. “Glücklicherweise sind keine größeren Schäden entstanden, und nach dem Ende der Niederschläge hat sich die Lage rasch wieder beruhigt”, so die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier.

Regeneratives Gewitter

Laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin handelte es sich um ein sogenanntes regeneratives Gewitter. Das Gewitter bildete sich immer wieder neu und konnte sich dadurch über Stunden hinweg halten. Schon am 23. Juli war es im Passeiertal zu einem ähnlichen, wenn auch etwas schwächeren Ereignis gekommen.

Am Abend gab es im Passeiertal wieder ein sog. regeneratives Gewitter, also ein Gewitter das sich an Ort und Stelle immer wieder neu bildete und sich so über mehrere Stunden halten konnte. Ein sehr ähnliches, wenn auch noch stärkeres Phänomen, ereignete sich hier am 23. Juli. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 13, 2025

Am Samstag prasselten rund 80 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel.