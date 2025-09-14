Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unwetter löst mehrere Muren im Passeiertal aus
Angespannte Lage

Unwetter löst mehrere Muren im Passeiertal aus

Sonntag, 14. September 2025 | 08:41 Uhr
Unwetter Neuhaus Passeiertal
Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin
Von: luk

Passeiertal – Heftige Regenfälle haben am Samstagabend im Passeiertal erneut für Chaos gesorgt. Innerhalb weniger Stunden gingen gleich mehrere Muren auf die Straße zwischen St. Martin und Matatz nieder. Die Verbindung waren zunächst gesperrt, die Aufräumarbeiten sollen im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

Besonders angespannt war die Lage in der Fraktion Neuhaus. Dort schwoll der Bach stark an und riss Geröll mit sich. Zwei Bagger standen im Dauereinsatz, um das Bachbett frei zu halten und so die Wassermassen zu bändigen. So konnte vor allem das Sägewerk Marth gschützt werden – jenes Betriebsgelände, das bereits im Juli schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Die örtlichen Feuerwehren standen gemeinsam mit Erdbewegungsunternehmen im Einsatz, um Straßen zu sichern und Gefahrenstellen abzusperren. “Glücklicherweise sind keine größeren Schäden entstanden, und nach dem Ende der Niederschläge hat sich die Lage rasch wieder beruhigt”, so die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Passeier.

Regeneratives Gewitter

Laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin handelte es sich um ein sogenanntes regeneratives Gewitter. Das Gewitter bildete sich immer wieder neu und konnte sich dadurch über Stunden hinweg halten. Schon am 23. Juli war es im Passeiertal zu einem ähnlichen, wenn auch etwas schwächeren Ereignis gekommen.

Am Samstag prasselten rund 80 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel.

Bezirk: Burggrafenamt

