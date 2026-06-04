Urlaubsverkehr und Unfälle auf A22

Von: mk

Bozen – Auf der Brennerautobahn durch Südtirol herrscht in südlicher Richtung intensiver Reiseverkehr. Viele Touristen aus Deutschland und Österreich nutzen den Feiertag an Fronleichnam für einen Abstecher nach Italien.

Um Verzögerungen am Feiertag in Österreich und Deutschland zu verhindern, herrscht außerdem für den heutigen Tag ein Lkw-Fahrverbot von der Mautstelle in Sterzing bis zum Brenner.

In südlicher Richtung wurden auf der Autobahn außerdem zwei Unfälle gemeldet, und zwar auf der Höhe von Neumarkt und der Mautstelle in Bozen Nord.

Trotz des erhöhten Verkehrsaufkommens wurden bislang allerdings keine größeren Staus gemeldet.