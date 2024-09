US-Amerikaner geraten beim Zelten in Bergnot

Von: mk

Seekofelhütte – Zwei US-amerikanische Bergsteiger, Vater und Tochter, sind am Donnerstagabend in der Nähe der Seekofelhütte zwischen dem Hochpustertal und dem Ampezzaner Gebiet in einen heftigen Schneesturm geraten und konnten nicht mehr weiter.

Gut ausgerüstet übernachteten sie in einem Zelt. Am Freitagmorgen wurden sie vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 geborgen und ins Tal gebracht.

Die Tochter litt unter Unterkühlung.

Wie stol.it berichtet, hatten der 57-jährige aus Kalifornien und seine 22-jährige Tochter tatsächlich vor, auf über 2.000 Meereshöhe Metern zu zelten, obwohl bereits für Donnerstag gefährliche Wetterbedingungen am Berg prognostiziert worden waren.

Trotzdem hatten sie nicht erwartet, dass so viel Schnee fallen würde. Gegen 8.00 Uhr am Freitagmorgen schlugen sie Alarm.